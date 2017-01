ha annunciato che, titolo uscito in primo luogo su PC nel 2015, è ora disponibile anche su Xbox One. Si tratta di un episodio spin-off della saga dedicata a Van Helsing, che si allontana dalle meccaniche hack and slash, per proporre un'esperienza tower defence con elementi di stampo RPG.

Il titolo sarà scaricabile gratuitamente questo mese dagli utenti Gold di Xbox One, dal momento che sarà incluso nei Games with Gold di gennaio. Intanto, potete dare uno sguardo, in apertura di notizia, al trailer di lancio su Xbox One che Neocore Games ha di recente pubblicato.

World of Van Helsing: Death Trap è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One.