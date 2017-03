World of Warcraft: disponibile l'aggiornamento "La Tomba di Sargeras"

Continua il supporto di Blizzard per World of Warcraft, che riceve oggi un aggiornamento con nuovi contenuti e miglioramenti. La Tomba di Sargeras, che porta il MMORPG alla versione 7.2, introduce inoltre una nuova spedizione: Cattedrale della Notte Eterna.

Di seguito vi elenchiamo le principali novità de La Tomba di Sargeras:

Riva Dispersa

Fate ritorno alla Riva Dispersa portando lo scontro nel cuore del potere della Legione su Azeroth. Questo viaggio vi vedrà al comando dell'Armata Spezzalegione contro gli invasori di Azeroth.

Nuova spedizione: Cattedrale della Notte Eterna

Quella che un tempo era un luogo di culto di Elune, è stata profanata da vili servitori dopo l'invasione della Legione. È qui che si terrà la battaglia che potrebbe modificare le sorti dell'invasione. La spedizione è disponibile in modalità Eroica, Mitica e Mitica con Chiavi del Potere.

Campagne di classe

Partendo dalla vostra Enclave, inizieranno una nuova serie di missioni alla ricerca di nuovi campioni e obbiettivi specifici per la vostra classe. Una volta completate saranno sbloccate le nuove cavalcature di classe.

Assalti dei Demoni

Respingete la Legione dalle zone delle Isole Disperse e proteggete le terre dei vostri nuovi alleati.

Risse PvP

Una serie di sfide PvP con diverse modalità, regole e caratteristiche estetiche rispetto ai normali scontri. La Rissa sarà accessibile nella ricerca dei gruppi.

Le novità non finiscono qui. Per conoscere nel dettaglio tutti i cambiamenti e le funzionalità aggiornate, vi invitiamo a consultare la patch note ufficiale. L'influenza di World of Warcraft ha recentemente portato il MMORPG in un evento al Computer History Museum in California, dove sono stati discussi i fenomeni della cultura digitale.