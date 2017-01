World of Warcraft: disponibile la patch 7.1.5

ha ufficialmente annunciato che la patch 7.1.5 diè ora disponibile per il download. L'update introduce nel mondo didiverse nuove aggiunte che riusciranno a tenere impegnati tutti i giocatori.

Fra le novità principali abbiamo le Spedizioni dei Viaggi nel Tempo di Mists of Pandaria, con cui i giocatori potranno ottenere preziose ricompense; nuovi nemici per il Circolo dei Combattenti e relativi nuovi premi; nuovi oggetti leggendari; aggiornamenti alle classi e alle professioni mirate ad offrire un migliore bilanciamento di gioco. Oltre a questo, sono in arrivo anche le microfestività: il primo evento, intitolato il 'Richiamo dello Scarabeo', si terrà dal 21 al 23 gennaio e permetterà di rivivere gli eventi dell'apertura delle porte di Ahn'Qiraj. Per tutte le informazioni aggiuntive, vi rimandiamo alle patch notes in italiano dell'update 7.1.5 di World of Warcraft. Nei giorni scorsi, inoltre, Blizzard ha già presentato un trailer introduttivo per quest'ultimo corposo aggiornamento.