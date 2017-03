World of Warcraft: in arrivo cambiamento di prezzo per alcuni servizi extra

ha annunciato una modifica ai prezzi di alcuni servizi extra di, come il cambio di nome e razza oppure il trasferimento del personaggio, servizi che subiranno un aumento del 25% dal 5 aprile.

La tabella completa dei nuovi prezzi è disponibile a questo indirizzo, da notare come l'aumento non riguardi in alcun modo i costi degli abbonamenti. "Rivediamo regolarmente i prezzi dei nostri giochi e servizi per adeguare i costi alle attuali condizioni dei singoli mercati", queste le parole del publisher.

La compagnia ha però annunciato che fino al 4 aprile sarà possibile acquistare i servizi citati con uno sconto del 25%, dopo questa data l'aumento dei prezzi sarà ufficialmente attivo in tutti i paesi.