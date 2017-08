World of Warcraft Le Ombre di Argus: disponibile la patch 7.3

ha ufficialmente annunciato la disponibilità dell'aggiornamento 7.3 di: il titolo introduce quindi al suo interno, la nuova corposa espansione annunciata durante la Gamescom 2017.

Esplorando Argus, scoprirete nuovi luoghi in tutto il pianeta, salirete a bordo della Vindicaar (la base mobile delle vostre operazioni su Argus), porterete a un'epica conclusione la storia di Legion, sbloccherete nuove missioni mondiali e nuovi contenuti. In Le Ombre di Argus, troverete inoltre dei portali utilizzati dalla Legione per scoprire nuovi mondi, al termine dei quali troverete eventi da completare o boss da eliminare che vi garantiranno l'ottenimento di svariate ricompense. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alle patch notes ufficiali pubblicate da Blizzard.