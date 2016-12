World of Warcraft rappresenterà i videogiochi al Computer History Museum

Il 28 Gennaio 2017 avrà luogo nelMuseum di California l'evento, in cui verranno celebrati i fenomeni più importanti della cultura digitale. Tra questi compare anche

Il museo vuole ricordare le rivoluzioni nel campo del software che hanno avuto un impatto singificativo nella vita delle persone, come il formato MP3, Photoshop, Wikipedia, MRI, Car Crash Simulation e World of Warcraft. Il celebre MMORPG di Blizzard è l'unico videogioco che parteciperà all'evento, e considerando che si parla di impatto nella vita delle persone non ci meravigliamo più di tanto, visto che World of Warcraft ha creato una delle community di giocatori più numerose e longeve di sempre. Sul sito ufficiale trovate la descrizione dettagliata dell'evento "Make Software: Change the World!".