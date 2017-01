World of Warcraft: un trailer mostra le novità in arrivo con la patch 7.1.5

ha rilasciato un nuovo trailer dedicato alle novità che verranno introdotte incon la: l'aggiornamento includerà nuovi eventi e alcuni cambiamenti alle classi per migliorare il bilanciamento del gioco.

La patch 7.1.5 prevede numerosi cambiamenti alle classi, con l'obiettivo di migliorarne il bilanciamento e di renderle ancora più divertenti da giocare e da personalizzare. Tra i nuovi contenuti in arrivo ci saranno gli eventi Timewalking, Micro-Holidays e il ritorno della Brawler's Guild, una serie di sfide single-player che includeranno nuove ricompense per gli utenti. Nell'attesa che l'aggiornamento venga pubblicato Martedì 10 Gennaio, vi lasciamo con il trailer introduttivo della patch 7.1.5 riportato in cima alla notizia.