World to the West: pubblicati quattro video che ci presentano i personaggi

Rain Games e Soedesco hanno pubblicato quattro brevi video che presentano gli altrettanti protagonisti presenti all'interno di World to the West. Il gioco d'azione e avventura è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre è in dirittura d'arriva la versione per Wii U.

Lumina è una Teslamancer che, grazie al suo bastone magico, può teletrasportarsi, attivare piattaforme e scagliare fulmini. L'orfanello Knaus può intrufolarsi in piccoli pertugi ed utilizzare la sua pala e i suoi pattini di ghiaccio per spostarsi nell'ambiente. Miss Teri è un'assassina dotata di una frusta con la quale può controllare la mente dei suoi nemici e, infine, Lord Clonington è un uomo forzuto che eccelle nel combattimento corpo a corpo.

Trovate i video dedicati ai protagonisti in calce alla notizia. World to the West è disponibile esclusivamente in digitale su PC, mentre è in vendita anche l'edizione retail per PlayStation 4 e Xbox One.