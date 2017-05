World to the West: pubblicato il trailer di lancio del gioco

: Soedesco e Bandai Namco Entertainment Italia annunciano che il gioco d’azione e avventura World to the West è ora disponibile in Italia in versione retail per PlayStation 4 e Xbox One (in digitale anche per PC).

World to the West espande l’universo del celebre platform 2D, Teslagrad, offrendo un avvincente gioco d’azione e avventura in 3D, che consentirà di scoprire l’universo creato da Rain Games per il suo titolo di esordio da una nuova prospettiva. Durante la nuova avventura, i giocatori che hanno già potuto apprezzare Teslagrad incontreranno alcuni nuovi personaggi, ma anche diversi volti familiari.

World to the West è un gioco d’azione e avventura dallo stile cartoonesco e con visuale dall’alto, ispirato ai fumetti europei. Il giocatore prenderà il controllo di quattro personaggi unici, ognuno con le proprie motivazioni, abilità e storie intrecciate, mentre cercano di sfuggire dall’ombra oscura di un’antica profezia. Durante la propria avventura, esploreranno colonie corrotte, giungle lussureggianti e tundre ghiacciate, cercando di svelare i segreti di una civiltà ormai dimenticata.