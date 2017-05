World Video Game Hall of Fame: Donkey Kong e Halo tra i nuovi candidati

All'inizio di quest'anno sono stati presentati 12 videogiochi candidati all'ingresso nella Video Game Hall of Fame presso il The Strong National Museum of Play. La dozzina è stata da poco ridotta a quattro possibili new entry; scopriamo dunque di quali si tratta.

Prima di tutto vi elenchiamo quelli che erano tutti e dodici i candidati, scelti per il loro "innegabile impatto all'interno del mondo del gaming e nella cultura popolare":

Donkey Kong

Final Fantasy VII

Halo: Combat Evolved

Windows Solitaire

Mortal Kombat

Myst

Pokemon Red and Green

Portal

Resident Evil

Street Fighter II

Tomb Raider

Wii Sports

In seguito alle attente valutazioni effettuate da un comitato internazionale composto da vari giornalisti e studiosi del settore, le nomine si sono ridotte ai seguenti titoli: Street Fighter II, Pokémon Rosso e Verde, Halo: Combat Evolved, e Donkey Kong. La Video Game Hall of Fame ha giustificato tali scelte comunicando che "i sopracitati giochi hanno dato vita a icone del gaming, ridefinito il genere sparatutto in prima persona, avviato la passione per il collezionismo di mostri e forgiato il genere picchiaduro prima di tutti".

Cosa ne pensate di queste nuove candidature? Quale titolo vorreste vedere nella Video Game Hall of Fame?