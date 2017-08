ha annunciato nelle scorse ore che(Weapon Mass Destruction) è in fase di sviluppo per Nintendo Switch. Lo studio non ha fornito dettagli riguardo la finestra di lancio, limitandosi a confermare che il gioco arriverà anche sulla console della casa di Kyoto.

Worms W.M.D. presenterà una campagna composta da oltre 30 livello, nuove armi e veicoli, 80 armamentari differenti e pieno supporto per il multiplayer locale e online, oltre a un comparto tecnico leggermente rivistato, pur mantenendo l'impostazione 2D delle altre versioni.

Restiamo in attesa di maggiori dettagli sui contenuti e sulla finestra di lancio di Worms W.M.D. per Nintendo Switch.