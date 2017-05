WRC 7: gli sviluppatori vogliono portare il gioco anche su Nintendo Switch

Nella giornata di ieri, è stato annunciato, il videogioco ufficiale delsviluppato da Kylotoon e pubblicato dain arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo autunno.

Durante una recente intervista, si è discusso del possibile approdo del titolo su Nintendo Switch; cosa che renderebbe certamente contenti i giocatori che cercano un titolo di corse automobilistiche con meccaniche di gameplay più realistiche rispetto a Mario Kart 8 Deluxe. Questa la risposta del team di sviluppo: "Come al solito, Nintendo ci ha consegnato un modo tutto nuovo di giocare con Switch. Stiamo cercando di capire come possiamo adattare i nostri giochi alla console. Tutto è possibile e se dovessimo avere dei buoni riscontri in termini di esperienza di gioco WRC 7 potrebbe arrivare su Switch".

I ragazzi di Kylotoon hanno poi proseguito, spiegando come Switch presenti delle sostanziali differenze hardware rispetto alle altre console. Da questo ne consegue un lavoro aggiuntivo e specifico per il porting del gioco, ma gli sviluppatori si dichiarano determinati a sfruttare al meglio le caratteristiche uniche della console e riuscire infine a portare il suo nuovo simulatore di rally su Switch.

WRC 7 è atteso su PC, PS4 e Xbox One durante il prossimo autunno.