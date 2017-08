WRC 7: il nuovo trailr presenta la Ford Fiesta WRC di Sébastien Ogier

svelano il nuovo trailer dicon protagonista laè il videogioco ufficiale del, disponibile dal 15 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Nel gennaio 2017 il quattro volte WRC World Champion Sébastien Ogier si è unito al Team M-Sport World Rally e alla sua incredibile squadra che comprende stelle come Ott Tänak and Elfyn Evans. Alla guida di un’aggressiva e potente Fiesta WRC 2017, si è adattato velocemente e si è fatto notare vincendo il Rally di Montecarlo e il Vodafone Rally del Portogallo. Durante i primi 10 rally della stagione, lui e la sua auto si sono aggiudicati 4 vittorie e 14 podi, hanno vinto 56 tappe speciali e condotto 53 tappe.



WRC 7 porterà il giocatore a viaggiare in tutto il mondo, facendolo partecipare a 13 rally del Campionato del Mondo in 15 stati su 4 continenti. Il giocatore può selezionare il pilota preferito e mettere alla prova la proprie abilità sui vari tracciati. Neve, fango, ghiaia, asfalto… ogni rally è una battaglia da combattere su strade strette, pericolose e soprattutto realistiche.