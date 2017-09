WRC 7 è il primo gioco a ricevere sulla confezione il logo 'Xbox One X Enhanced'

In attesa che la console premium venga commercializzata il prossimo 7 novembre,ha deciso di anticipare i tempi, andando ad aggiornare sin da ora le confezioni dei titoli Xbox One con il logo "".

Il primo videogioco noto a ricevere il logo è stato WRC 7, come fatto notare dalla testata slovacca di Xboxer.sk. "A partire da quest'autunno, introdurremo nuove confezioni che evidenzieranno specificatamente cosa supporteranno i vostri giochi e come lo faranno", era stata la comunicazione anticipatoria di Microsoft. Come potete osservare dalle immagini che vi abbiamo riportato in calce, il logo viene riportato in alto a destra sul fronte della custodia, ma anche in basso a sinistra sul retro.

Ricordiamo che Xbox One X sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 7 novembre al prezzo di 499,99 euro.