WRC 7 sarà disponibile in Italia dal 15 settembre

annunciano che, il videogioco ufficiale del, sarà disponibile in Italia dal 15 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Con oltre un milione di copie vendute negli ultimi due anni, la licenza WRC beneficia dell’esperienza dello studio francese Kylotonn, che ha condiviso tutto il proprio know-how nella realizzazione di un titolo sempre più preciso, estremo e realistico. Quest’anno, immergersi nel campionato del mondo di rally è ancora più avvincente. WRC 7 accompagna il giocatore a viaggiare in tutto il mondo, portandolo a partecipare a 13 rally del Campionato del Mondo in 15 stati su 4 continenti. Il giocatore può selezionare il pilota preferito e mettere alla prova la proprie abilità sui vari tracciati. Neve, fango, ghiaia, asfalto… ogni rally è una battaglia da combattere su strade strette, pericolose e soprattutto realistiche.



WRC 7 dona ancora più enfasi alle potenti auto ufficiali fra cui la Hyundai i20 Coupe WRC (già 2 vittorie in 4 gare nel 2017) di Thierry Neuville, la Citroën C3 WRC, guidata da Kris Meeke, la Toyota Yaris WRC di Jari-Matti Latvala e la Ford Fiesta WRC 2017 di Sébastien Ogier (presente sul packaging del gioco). Nel gennaio 2017 il quattro volte WRC World Champion Sébastien Ogier si è unito al Team M-Sport World Rally e alla sua incredibile squadra che comprende stelle come Ott Tänak e Elfyn Evans. Alla guida di un’aggressiva e potente Fiesta WRC 2017, si è adattato velocemente e si è fatto notare vincendo il Rally di Montecarlo e il Vodafone Rally del Portogallo. Durante i primi 10 rally della stagione, lui e la sua auto si sono aggiudicati 4 vittorie e 14 podi, hanno vinto 56 tappe speciali e condotto 53 tappe.



Quest’anno le regole del Campionato del Mondo di Rally si sono evolute e le vetture utilizzate dai piloti sono, infatti, più potenti e aggressive. Le nuove caratteristiche, sublimate da un’aerodinamica e un design stupefacenti, rendono le corse ancora più spettacolari. Questa sensazione di potenza percepita mentre si sterza e si guida la vettura con il controller non è mai stata così intensa e realistica.

Ma la novità di WRC 7 è costituita dai nuovi livelli speciali denominati Epic Stage.

Ciascuno dei 13 rally del Campionato sarà, infatti, disponibile in una speciale versione, con un tracciato ancora più lungo e realistico, che metterà a dura prova la resistenza anche dei giocatori più esperti. “L’idea degli Epic Stage in WRC 7 nasce dalla nostra volontà di rispondere alle richieste dei fan di questo sport, e in particolare della competizione, che per anni hanno lamentato il fatto che i livelli non erano abbastanza lunghi e realistici come in un vero rally”, dichiara Alain Jarniou, Game Director di Kylotonn. “Questi livelli speciali, lunghi più di 20 km per un totale di circa 15 minuti di gameplay, sono test molto difficili per la resistenza dei giocatori. E sarà, inoltre, molto interessante identificare le differenze rispetto al tracciato normale di ogni singolo, solitario Epic Stage”, conclude Alain Jarniou.