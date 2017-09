WRC 7: Stéphane Lefebvre protagonista dei due nuovi video gameplay

ha pubblicato nelle scorse ore due nuovi video di gameplay per, nuovo capitolo della serie rallystica sviluppato dalla software house franceseormai prossimo all'uscita.

I video, che vi abbiamo riportato in testata e in calce all'articolo, mettono in mostra le abilità alla guida virtuale di Stéphane Lefebvre, celebre pilota facente parte del Team Citroën, che qui si trova impegnato ad affrontare i tracciati dell'Argentina e della Corsica.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che WRC 7 sarà disponibile a partire dal 15 settembre su PC, PS4 e Xbox One (non è escluso un futuro porting su Nintendo Switch). Per tutte le informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima.