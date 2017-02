WWE 2K17 è disponibile da oggi su PC

annuncia oggi cheè ora disponibile per PC. Il gioco presenta tutta l’autenticità e l’azione delle versioni per PlayStation 4 e Xbox One, compreso il più vasto roster dinella storia della serie.

Inoltre saranno presenti nuove opzioni per la modalità Creation Suite e Universe Mode, oltre all’opportunità di giocare a Become a Paul Heyman Guy in modalità MyCareer. I giocatori possono scegliere tra la versione standard e la Digital Deluxe Edition di WWE 2K17, così come possono acquistare il Season Pass. Tutti i contenuti scaricabili per le versioni console sono già disponibili per PC.

WWE 2K17 Standard Edition

Gioco completo

Goldberg Pack

WWE 2K17 Digital Deluxe Edition

 Gioco completo

 Goldberg Pack

Season Pass che include: MyPlayer Kick Start, Accelerator, NXT Enhancement Pack o Legends Pack, New Moves Pack, Future Stars Pack, Hall of Fame Showcase.

Sviluppato in collaborazione tra Yuke's e Visual Concepts, WWE 2K17 è disponibile per PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC Windows.