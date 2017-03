WWE 2K17, NBA 2K17 e Mafia III saranno giocabili al Let's Play Festival di Roma

: per quattro giorni istituzioni, big del settore e consumatori si incontreranno per giocare, ma anche per discutere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo che questo mondo ricopre per l’economia italiana.

Verranno mostrati i videogame nel loro ruolo di strumento culturale a 360° che è in grado di far dialogare arte, pedagogia, informatica, istruzione e sviluppo economico. 2K sarà presente al Guido Reni District con postazioni gioco di tre titoli usciti nel 2016: Mafia III, NBA 2K17 e WWE 2K17.

Mafia III

Siamo nel 1968 e dopo anni passati in Vietnam, Lincoln Clay ha scoperto una verità: famiglia non è con chi sei nato, è per chi muori. Tornato a casa a New Bordeaux, Lincoln vuole lasciarsi alle spalle il suo passato criminale. Ma quando la sua famiglia adottiva, la mafia nera, viene tradita e sterminata dai gangster italiani, Lincoln intraprende un cammino di redenzione e vendetta per eliminare in stile militare i malavitosi responsabili. Tra violente sparatorie, combattimenti a mani nude e frenetici inseguimenti in auto, servirà tutta la sua conoscenza della vita da strada. Sporcandosi le mani in compagnia della gente giusta, però, è possibile dominare la malavita... dopo aver affrontato qualche scelta difficile.

NBA 2K17

Dopo il record di vendite al lancio ottenuto da NBA 2K16, la serie NBA 2K continua a consolidare la sua nomea di gioco sportivo più autentico con NBA 2K17. Passato alla ribalta come "il franchise che tutti i videogiochi sportivi ambiscono ad essere" (Gamesradar), NBA 2K17 porterà il gioco a nuovi livelli, rendendo sempre più indistinto il confine tra gioco e realtà. Inoltre per la prima volta, in esclusiva per il mercato italiano, NBA2K presenta un’atleta di copertina italiano: Danilo Gallinari!

WWE 2K17

Benvenuti a Supex City, per gentile concessione della Superstar di copertina, Brock Lesnar!

WWE 2K17 è tornato per confermare il dominio della serie di giochi di combattimento più famosa del mondo. Con grafica mozzafiato, meccaniche di gioco incredibilmente realistiche e un enorme roster di Superstar e Leggende della WWE e le Superstar di NXT.