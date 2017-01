WWE 2K17: il nuovo trailer è dedicato alal Royal Rumble

Domenica 29 gennaio si terrà l'edizione 2017 della, per l'occasioneha pubblicato un nuovo trailer diincentrato proprio sulla, che vedrà scontrarsi trenta uomini sul ring.

Ricordiamo che WWE 2K17 è già disponibile su Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3 e Xbox 360, il gioco arriverà anche su PC il prossimo 9 febbraio (in versione digitale via Steam) con tutti i DLC e gli aggiornamenti inclusi. Il nuovo Royal Rumble Trailer permette di vedere in azione lottatori come Bill Goldberg, Brock Lesnar, The Undertaker, Seth Rollins, Roman Reigns e le superstar di WWE NXT.