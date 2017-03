WWE 2K17 scaricabile e giocabile gratis su Xbox One fino al 3 aprile

In vista del weekend di, Microsoft e 2K Games hanno deciso di permettere a tutti gli abbonati Xbox LIVE Gold di scaricare e giocare gratuitamente asu Xbox One. La promozione è valida da oggi e fino a lunedì 3 aprile.

Per tutto il fine settimana, gli abbonati Gold potranno scaricare il gioco da Xbox Store a costo zero e divertirsi provando tutte le modalità a disposizione. Per l'intera durata della promozione, WWE 2K17 sarà in vendita con il 50% di sconto, tutti i progressi ottenuti durante il free weekend potranno essere mantenuti nella versione completa, qualora decidiate di acquistarla.