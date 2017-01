WWE 2K17 uscirà su PC a febbraio

annuncia oggi chesarà disponibile per PC dal 7 Febbraio 2017. Con il roster più ampio della storia dei videogame con licenza World Wrestling Entertainment,per Windows offrirà esattamente gli stessi contenuti presenti su PlayStation 4 e Xbox One.

I fan potranno optare per l’edizione Standard o per la Deluxe Edition, inoltre sarà disponibile anche il Season Pass: tutti i DLC già usciti per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360 saranno diponibili subito per PC.