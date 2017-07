WWE 2K18: annunciata la Collector's Edition dedicata a John Cena

annuncia oggi ladi. Il pack contiene esclusive memorabilia e contenuti digitali, celebrando i 15 anni di carriera di. Di seguito, i contenuti di questa speciale edizione celebrativa.

La WWE 2K18 Cena (Nuff) Edition include:

 Una copia di WWE 2K18 Deluxe Edition:

WWE 2K18 Season Pass

WWE Legends: Batista e Rob Van Dam

John Cena personaggi giocabili: ECW One Night Stand (2006) WrestleMania 26 (2010) o Kurt Angle Pack: WWE Olympic Hero (2001) e ECW Wrestling Machine (2006);

Packaging con inclusa una cover esclusiva

Action figure Mattel John Cena / Cena Nuff

Targa commemorative Fanatics Limited Edition con un pezzetto del ring 16th WWE Championship Royal Rumble ed una foto autografata da John Cena

 WWE SuperCard limited edition di John Cena, Batista e Rob Van Dam

WWE 2K18 uscirà 17 Ottobre 2017 per PS4, Xbox One, ed a seguire in autunno per Nintendo Switch.