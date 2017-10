WWE 2K18 arriva oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One

annuncia cheè disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovo gioco con licenza World Wrestling Entertainment è un mix di autenticità, realismo e gameplay tutto azione e simulazione con il più vasto roster WWE e NXT di sempre.

Ci sono nuove opzioni nella Creation Suite e nell'Universe Mode; la scelta di essere un Company Man o un Fan Favorite nella modalità Carriera; il debutto della modalità “Road to Glory”; un gameplay migliorato con un nuovo motore grafico che garantisce un’esperienza WWE mai vista prima.

"Con WWE 2K18, il nostro team continua a dare ascolto alle richieste ed alle critiche dei fan, i loro feedback da cui traspare tutta la loro passione si possono ritrovare nel gioco di quest’anno" dice Greg Thomas, Presidente di Visual Concepts. WWE 2K18 include:

: è un'esperienza online completamente nuova, che permette ai giocatori di tutto il mondo di affrontarsi sul ring. Potrete combattere in tantissimi match giornalieri per ottenere stelle, potenziamenti, parti per le vostre Superstar e VC. Inoltre, salendo di livello, potrete personalizzare i vostri personaggi Il mio Giocatoreper partire avvantaggiati nei vostri match online. Questa modalità spinge i giocatori a dare il meglio di sé per ottenere l'accesso agli eventi PPV, sconfiggere le proprie Superstar WWE preferite e ottenere ricompense eccezionali; Commentatori: Debutta il trio Michael Cole, Byron Saxton e Corey Graves. Abbiamo migliorato anche i rumori delle folle, i cori ed i canti, portando WWE 2K18 il più vicino possibile ai reali eventi WWE

Sviluppato in collaborazione tra Yuke's e Visual Concepts, uno studio 2K, WWE 2K18 è disponibile per PS4, Xbox One e PC. Sarà disponibile più avanti in autunno per Nintendo Switch.