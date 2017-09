WWE 2K18: Burn it Down è il nuovo gameplay trailer

pubblica oggi "Burn it Down", il primo trailer di gameplay di. Sono tante le superstar protagoniste del video tra cui Seth Rollins, Kurt Angle,, Undertaker, AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, Bayley, Sasha Banks, Naomi e Charlotte Flair.

WWE 2K18 sarà disponibile dal prossimo 13 ottobre in Europa nei formati PlayStation 4 e Xbox One, la versione Switch uscirà invece in un secondo momento, comunque entro la fine dell'anno.