WWE 2K18: vediamo i voti della stampa internazionale

Disponibile dal 17 ottobre susi presenta come il nuovo gioco su licenza World Wrestling Entertainment. Vediamo come è stato accolto dalla critica di settore, esaminando i voti della stampa internazionale.

Tra le valutazioni più alte segnaliamo quelle di Hobby Consolas (85/100), Vandal (84/100), Forbes (83/100) e Hardcore Gamer (80/100). Andando più in basso troviamo PlayStation Universe e God is a Geek (75/100), seguiti da Push Square e IGN (70/100), mentre in fondo alla graduatoria spiccano GameSpot e Destructoid (50/100) con PlayStation LifeStyle a chiudere (40/100).

Nel momento in cui riportiamo la notizia, WWE 2K18 ha raggiunto una media Metascore pari a 70/100. La redazione di Everyeye.it, invece, ha deciso di valutare il gioco con un 75/100 (ecco la nostra Recensione).