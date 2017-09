WWE 2K18: un nuovo video gameplay mostra diversi wrestler in azione

Sul canale Youtube di EspacioNX è stato pubblicato un nuovo video gameplay di, in cui possiamo apprezzare le novità introdotte nel gioco vedendo alcuni wrestler in azione. Il filmato, della durata complessiva di oltre 12 minuti, è stato riportato in cima alla notizia.

Il video ci permette di dare un'occhiata alle varie modalità di gioco presenti in WWE 2K18, mostrando alcuni wrestler in azione come A.J. Styles, Seth Rollins, John Cena e Randy Orton (ricordiamo che il nuovo engine renderà possibile una caratterizzazione dei personaggi ancora più autentica).

WWE2K18 uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 13 ottobre, per arrivare in seguito anche su Nintendo Switch nel corso dell'autonno. Il gioco avrà inoltre una Collector's Edition dedicata a John Cena.