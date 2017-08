WWE 2K18: pubblicata la seconda lista dei personaggi del roster

ha da poco pubblicato la seconda lista dei personaggi che entreranno a far parte del roster di, nuovo capitolo della serie di wrestling in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Di seguito, l'elenco dei 37 atleti che vanno ad aggiungersi a quelli precedentemente annunciati:

Bayley

AJ Styles

Brock Lesnar

Randy Orton

The Rock

Triple H

Becky Lynch

The Miz

Daniel Bryan

Kurt Angle

Bobby Roode

Goldberg

Ivory

Edge

Jey Uso

Jimmy Uso

Roman Reigns

Tamina

Kevin Von Erich

Larry Zbyszko

Maryse

Mojo Rawley

Earthquake

Natalya

Eddie Guerrero

Shinsuke Nakamura

Kerry Von Erich

Godfather

Mickie James

Greg Valentine

Brutus Beefcake

Jim “The Anvil” Neidhart

Zack Ryder

John Cena

Naomi

Sasha Banks

Ember Moon

WWE 2K18 uscirà su PS4 e Xbox One 13 novembre, mentre arriverà su Switch in un secondo momento. La colonna sonora del gioco sarà curata da Dwayne Johnson, "The Rock".