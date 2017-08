WWE 2K18: vediamo i miglioramenti apportati ai modelli poligonali dei personaggi

ha pubblicato un nuovo trailer di, in cui vengono mostrati i miglioramenti grafici apportati ai modelli poligonali dei combattenti. Nello specifico, il video mostra le migliorie applicate ai modelli di Seth Rollins, Randy Orton e Brock Lesnar.

A giudicare dal trailer riportato in cima alla notizia, il livello di dettaglio raggiunto in WWE 2K18 sembra segnare un miglioramento abbastanza netto rispetto a WWE 2K17. Per quanto riguarda gli altri wrestler presenti nel roster, il mese scorso è stato pubblicato un trailer dedicato al personaggio di Kurt Angle (presente nelle due diverse varianti WWE American Hero e ECW Wrestling Machine).

Ricordiamo che WWE 2K18 uscirà il prossimo 13 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 e PlayStation 3 (la versione Nintendo Switch arriverà durante l'autunno)