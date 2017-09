WWE 2K18: la versione PC uscirà lo stesso giorno delle edizioni console

Nel corso degli anni i capitoli della serie WWE 2K sono sempre arrivati prima su console, per poi approdare su PC in un secondo momento, ma a quanto pare non sarà questo il caso del nuovo episodio.ha infatti annunciato cheuscirà su PC il 17 ottobre, ovvero lo stesso giorno delle edizioni Playstation 4 e Xbox One.

La software house ha inoltre pubblicato quattro screenshot di questa versione (che potete osservare nella galleria in calce alla notizia) nei quali vengono raffigurati quattro delle superstar più influenti del roster: Randy Orton, Seth Rollins, Samoa Joe e Finn Balor. Ricordiamo che l'edizione standard di WWE 2K18 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire da martedì 17 ottobre. Coloro che invece hanno acquistato la Digital Deluxe Edition oppure la Cena (Nuff) Edition potranno giocare già da venerdì 13. La data di uscita su Nintendo Switch rimane ignota, al momento sappiamo solamente che il titolo sarà lanciato sull'ibrida della Grande N nel corso dell'autunno.