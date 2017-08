WWE 2K18 per Switch supporterà sei personaggi in contemporanea su schermo

Sappiamo chearriverà anche su Nintendo Switch,non ha però rivelato molti dettagli sul porting del gioco con licenza ufficiale. Oggi emergono nuovi dettagli riguardo al numero massimo di personaggi visualizzabili in contemporanea sullo schermo.

Secondo quanto riportato da un utente di Reddit, WWE 2K18 potrà mostrare un massimo di sei lottatori in contemporanea su Nintendo Switch, contro gli otto delle versioni per PlayStation 4 e Xbox One. Non è chiaro se questa limitazione sia attiva solamente in modalità handheld oppure se il limite persisterà anche giocando sullo schermo in modalità TV.

2K Games ha più volte confermato che WWE 2K18 per Switch supporterà modalità come MyPlayer e Custom Match, altri dettagli verranno diffusi in un secondo momento.