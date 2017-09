X-Morph: Defense, il nuovo gioco che integra NVIDIA Gameworks

è il nuovo gioco di, un mix unico fra uno sparatutto con visuale dall'alto e un tower defense strategico, che ha già ricevuto numerose recensioni positive su Steam

NVIDIA ha collaborato strettamente con EXOR per equipaggiare il gioco con le tecnologie GameWorks: HBAO+, TXAA e PhysX Destruction. Per quanto riguarda PhysX Destruction, EXOR ha personalizzato il codice base per la specifica applicazione di cui aveva bisogno. PhysX Destruction, in generale, consente di generare ambienti pervasivi distruggibili, che migliorano sensibilmente l'esperienza di gioco.

NVIDIA HBAO+ (Horizon Based Ambient Occlusion) rappresenta la migliore opzione di occlusione ambientale per rendere le scene più realistiche e meno "piatte". TXAA è, infine, una modalità di antialiasing di qualità superiore, che è stata ideata specificamente per l'integrazione diretta nei motori di gioco e che produce immagini molto meno frastagliate e più chiare di quanto possa fare qualsiasi altra tecnica comparabile.

Per vedere GameWorks in azione, visitate questo link.

X-Morph Defense è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.