X Rebirth VR è da oggi disponibile per Oculus Rift e HTC Vive

Diffondendo un comunicato stampa,ha ufficialmente annunciato la disponibilità di, un gioco stand-alone basato su, completamente ridisegnato e ottimizzato per l'esperienza con la realtà virtuale. La compagnia è inoltre lieta di invitare i fan e la stampa aper le prime impressioni su

X4 – Il primo incontro

Manca solo un mese alla Gamescom (22 - 26 Agosto 2017) di Colonia, in Germania. Dato che questo è l’appuntamento dedicato alla presentazione di nuovi giochi, abbiamo pensato di essere presenti in maniera un po’ diversa per rivivere un evento forse un po’ dimenticato che i nostri fan di più lunga data ricorderanno come XCon. L’ultima edizione si è tenuta nel 2004, poco dopo l’uscita di X2: The Threat, la X-Convention è un evento organizzato per incontrare il team l’HQ Egosoft nel loro habitat natural, e per avere maggiori informazioni sugli ultimi sviluppi nell’ X-Universe. Maggiori informazioni su XCon 2004 sono disponibili qui e qui.

Cosa potete aspettarvi quest’anno? Vi daremo una prima, esclusiva visione del nostro prossimo grande progetto: X4. Presenteremo la nostra ultima pietra miliare e parleremo del gameplay che abbiamo previsto ma anche di quello che abbiamo pianificato per il futuro. Avrete, inoltre, la possibilità di giocare l’attuale versione early access della XRVR Edition con le diverse VR Headsets, parlare con noi degli aspetti che preferite dei giochi dell’X-Universe e apprendere i segreti dello sviluppo del gioco.

Se volete partecipare a XCon 2017, potete indicare la data che preferite compilando l'apposita richiesta a questo indirizzo. X Rebirth VR Edition è da oggi disponibile per Oculus Rift e HTC Vive.