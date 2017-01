Xavier Poix di Ubisoft commenta prezzo e lineup di lancio di Nintendo Switch

In una recente intervista rilasciata a GamesIndustry.biz , Xavier Poix, manager degli studi francesi di, si è espresso sul prezzo di Switch e sulla lineup di lancio della console ibrida di

Parlando del tanto discusso prezzo con cui la console si presenterà sul mercato il prossimo 3 marzo, Poix ha così dichiarato: "Oggi, le persone spendono 800 euro per il nuovo iPhone, a dimostrazione del fatto che si è sempre più inclini a spendere denaro per nuovi e interessanti prodotti high end che si possono trasportare con sé. Non dico che non sarebbe stato meglio se il prezzo fosse stato inferiore, ma possiamo essere certi che la parte software legata alla console sarà via via sempre più interessante". Discutendo della lineup di lancio, invece, Poix ha fatto un paragone con Wii U, facendo notare come Nintendo abbia adottato un approccio al mercato più mirato e più condivisibile questa volta: "Al lancio, Wii U presentava una mancanza di titoli di qualità che potessero interessare i giocatori. La (nuova) strategia di Nintendo è quella avere un portfolio di giochi di alta qualità da rilasciare mese dopo mese; il che penso sia un buon piano".

Siete d'accordo con quanto dichiarato da Xavier Poix?