Xbox diventa la console partner ufficiale del Real Madrid

Quest'oggi,ha annunciato chesarà la nuova console partner ufficiale dei campioni d'Europa del Real Madrid. La prima iniziativa partirà proprio con il tour statunitense dei merengues, dove i calciatori parteciperanno ad alcune attività organizzate dal colosso di

Durante l'estate, il Microsoft Century City California store affiancherà giovani coder di Minecraft con i campioni del Real Madrid, ma non mancheranno nemmeno tornei di FIFA 17 nei quali i fan potranno vincere biglietti per assistere ad un match locale dei propri beniamini.

Il calcistico di EA Sports sarà inoltre protagonista di un grande evento organizzato nello store più importante di Microsoft, collocato sulla Fifth Avenue nella città di New York. In questa occasione, i partecipanti si sfideranno per un misterioso premio esclusivo. Ricordiamo che Xbox One X, console mid-gen di Microsoft, sarà disponibile a partire dal 7 novembre 2017.