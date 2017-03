Xbox Game Pass: Aaron Greenberg svela nuovi dettagli sul servizio

Come ormai saprete,introdurrà in primavera, un servizio tramite il quale la casa di Redmond fornirà ai suoi utenti Xbox One un catalogo di oltre 100 giochi Xbox One e Xbox 360 tramite la sottoscrizione ad un abbonamento mensile.

Incalzato dai fan su Twitter, Aarong Greenberg di Microsoft è tornato oggi a parlare del servizio, rivelando nuovi dettagli. Quando interrogato sulla possibilità di acquistare un Xbox Game Pass e passarlo in regalo ad un amico, Greenberg si è così espresso: "Al momento non è possibile, ma l'idea mi piace, la condividerò con il team".

Con un altro cinguettio, il Marketing General Manager di Microsoft ha inoltre ribadito che, attualmente, non vi è alcuna modalità alternativa per ottenere Xbox Game Pass: l'unico metodo di pagamento rimane quello mensile, fissato al prezzo di 9,99 euro. Infine, è stato confermato che il neo-annunciato servizio non andrà ad impattare in alcun modo sui Games with Gold che già vengono distribuiti ogni mese dalla casa di Redmond.

Xbox Game Pass è disponibile ora in Alpha test per i membri Insider selezionati, e sarà reso disponibile per tutti i possessori Xbox One durante la stagione primaverile. Cosa ne pensate di questo servizio? Fateci sapere la vostra opinione partecipando al nostro sondaggio.