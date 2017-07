Xbox Game Pass: Dead Rising 3, LIMBO e DiRT Rally fra le novità di agosto

ha da poco comunicato i giochi che nel mese di agosto andranno ad aggiungersi al catalogo di, servizio che vi fornisce una vasta selezione di titoli Xbox One e Xbox 360 sottoscrivendo un abbonamento mensile.

Le new entry sono sette in totale, e rispondono ai nomi di: Dirt Rally, titolo automobilistico di Codemasters; Dead Rising 3, pubblicato da Capcom; LIMBO, l'apprezzato indie di Playdead; Ultratron; So Many Me; Metal Slug XX; e Pharaonic. In cima alla notizia, trovate un video di presentazione ufficiale pubblicato pochi minuti fa dalla casa di Redmond.

Abbonandovi ad Xbox Game Pass al prezzo di 9,99 euro al mese avrete accesso a più di 100 titoli per Xbox One e Xbox 360. Il servizio ha finora riscosso un ottimo successo, ottenendo il favore di diversi giocatori.