Xbox Game Pass: disponibile la prova gratuita per gli abbonati Xbox LIVE Gold

sarà disponibile ufficialmente dal primo giugno ma da questo momento anche in Italia gli abbonatipotranno provare in anteprima il servizio, godendo di 14 giorni di prova gratuita senza limitazioni.

L'Accesso Anticipato a Xbox Game Pass è ora disponibile per i membri Gold, i quali potranno accedere alla vasta libreria che include (per il momento) circa cento titoli per Xbox One e Xbox 360 tra cui Halo 5 Guardians, Payday 2, LEGO Batman, NBA 2K16, Saints Row IV e Gears of War Ultimate Edition. Sono previste nuove uscite ogni mese, inoltre gli abbonati a Xbox Game Pass potranno godere dello sconto del 20% in caso di acquisto di uno o più titoli dei titoli del catalogo.

Xbox Game Pass costerà 9.99 euro al mese, il debutto del servizio per i non abbonati a Xbox LIVE Gold è previsto per il primo giugno.