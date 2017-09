Xbox Game Pass: disponibili ora i giochi di settembre

Il catalogo disi arricchisce da oggi con le novità di settembre. I giocatori Xbox One abbonati al servizio potranno mettere le mani su ben 7 nuovi titoli.

Di seguito, vi riportiamo l'elenco delle novità di settembre:

ReCore: Definitive Edition

Metro: Last Light Redux

Fable 2

Garou Mark of the Wolves

10 Second Ninja X

Hue

The Bridge

Come già vi abbiamo riferito nelle scorse ore, ReCore: Definitive Edition sarà scaricabile gratuitamente su PC per i possessori di Xbox Game Pass; questo grazie al supporto del gioco a Xbox Play Anywhere. Siete soddisfatti di quanto proposto da Microsoft per il mese di settembre?