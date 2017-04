Xbox Game Pass: la fase di test terminerà il 28 aprile

Il servizioè attualmente in fase di test per alcuni utenti selezionati, che stanno provando il servizio dallo scorso mese di marzo. Oggi,ha comunicato con un messaggio su Xbox Insider che la fase alpha terminerà il prossimo 28 aprile.

Questo il testo del messaggio: "Grazie per i vostri feedback! I riscontri ricevuti sono davvero preziosi e serviranno a migliorare il servizio. Siamo vicinissimi al lancio di Xbox Game Pass, in programma per questa primavera."

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che dietro il pagamento di 9.99 euro al mese permetterà di accedere a oltre 100 giochi del catalogo Xbox One e Xbox 360, tra cui Halo 5 Guardians, Payday 2, NBA 2K16, LEGO Batman e Soulcalibur 2, solamente per citarne alcuni.