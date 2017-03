Brad Rossetti diha annunciato con un Tweet cheè ora disponibile in test anche per gli utenti, mentre fino a questo momento il servizio era accessibile solamente ai membri

I test dovrebbero concludersi il prossimo 7 aprile, al momento però Microsoft non ha annunciato la data di uscita ufficiale di Xbox Game Pass, il servizio sarà comunque accessibile a tutti durante la primavera.

Xbox Game Pass offrirà oltre 100 giochi per Xbox One e Xbox 360 (con un catalogo in continua espansione) al prezzo di 9,99 euro al mese. Maggiori dettagli verranno diffusi nelle prossime settimane.