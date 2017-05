Xbox Game Pass: Major Nelson illustra il funzionamento del servizio in un video

In occasione del lancio di Xbox Game Pass, Microsoft ha pubblicato un video per spiegarne il funzionamento. Major Nelson, al secolo Larry Hryb, ci guida attraverso l'interfaccia del servizio fornendoci tutti i dettagli per iniziare ad utilizzare Xbox Game Pass.

Accedendo tramite l'apposita sezione dello store Xbox One, sarà possibile effettuare l'iscrizione o iniziare il periodo di 14 giorni di prova, disponibile per gli abbonati Xbox Live Gold. Più di 100 titoli disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass saranno suddivisi in categorie, e verranno presentati in primo piano quelli più richiesti. Seguendo questo indirizzo potete scoprire la lista completa dei giochi messi a disposizione dal nuovo servizio.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Xbox Game Pass è disponibile da oggi al costo di 9,99 € mensili, e gli abbonati Xbox Live Gold possono accedere ad una prova gratuita di 14 giorni.