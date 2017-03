Xbox Game Pass: Phil Spencer vorrebbe vedere anche giochi nuovi in catalogo

è l'ospite speciale dell'ultima puntata del podcast di Major Nelson, in questa occasione il responsabile della divisione Xbox ha parlato, tra le altre cose, anche di, servizio annunciato a inizio settimana e disponibile nel corso della primavera.

Spencer si è dichiarato soddisfatto degli accordi presi con i publisher, tuttavia in futuro vorrebbe vedere su Xbox Game Pass anche titoli nuovi: "L'obiettivo è quello di andare oltre e non di limitarci a proporre titoli già usciti. Mi piacerebbe vedere Xbox Game Pass evolvere fino al punto in cui potremo offrire anche giochi in uscita o di recentissima pubblicazione."

Chiaramente, questa è al momento solo una semplice ipotesi, Xbox Game Pass offrirà nell'immediato l'accesso a oltre 100 titoli del catalogo Xbox One, tra cui Halo 5, Gears of War Ultimate Edition, Halo Spartan Assault e Fable 3. Durante il podcast, Spencer ha poi ribadito come sia soddisfatto della line-up di Xbox One, Windows 10 e Scorpio per il 2017, maggiori dettagli in questo senso saranno diffusi al prossimo E3 di Los Angeles.