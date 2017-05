Xbox Game Pass sarà disponibile su Xbox One dal primo giugno

ha annunciato la data di uscita dicon un breve video pubblicato sulla pagina Facebook di Xbox. Il servizio sarà disponibile dal primo giugno al prezzo di 9,99 euro al mese.

Tutti i giocatori potranno provare il servizio gratuitamente per quattordici giorni, al momento la lista completa dei giochi disponibili al lancio non è stata resa nota, tra questi dovrebbero comunque trovare spazio prodotti come Halo 5 Guardians, Payday 2, Gears of War Definitive Edition, Saints Row IV, Mad Max e Tekken Tag Tournament 2, solamente per citarne alcuni. Gli iscritti a Xbox Game Pass riceveranno inoltre uno sconto del 20% in caso di acquisto singolo dei giochi inclusi in catalogo e del 10% per l'acquisto di espansioni e DLC.