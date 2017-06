Xbox Game Pass: il servizio è ora disponibile, abbonamento mensile a 9.99 euro

Dopo essere stato lanciato in anteprima per gli abbonati Xbox LIVE Gold,è ora disponibile per tutti gli utenti. I giocatori interessati potranno abbonarsi al prezzo di 9.99, cifra che permetterà di accedere a un vasto catalogo di giochi per Xbox One e Xbox 360

Al momento, la line-up è composta da circa cento titoli, tra cui Gears of War Ultimate Edition, Halo 5 Guardians, Terraria, WWE 2K16, Halo Spartan Assault, DmC Devil May Cry Definitive Edition, Fable 3 e la trilogia di Gears of War, solamente per citarne alcuni.

Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare liberamente i giochi in catalogo, inoltre godranno di uno sconto del 20% in caso di acquisto (10% di sconto sui DLC). Phil Spencer si è detto soddisfatto dell'accoglienza riservata al servizio, Microsoft continuerà a lavorare per espandere ulteriormente la libreria dei giochi a disposizione.