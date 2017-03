Xbox Game Pass: il servizio sarà disponibile per ora solo su Xbox One

ha fatto chiarezza riguardo la disponibilità di: al momento il servizio sarà disponibile solamente su Xbox One e non ci sono piani riguardo l'eventuale arrivo su Windows 10.

La pagina FAQ del sito ufficiale non lascia spazio a dubbi: "Xbox Game Pass sarà disponibile solo su dispositivi Xbox One. Sebbene alcuni titoli per Xbox 360 per cui è disponibile la compatibilità con le versioni precedenti verranno inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass, tali titoli non saranno disponibili sulla console Xbox 360 con il normale abbonamento."

Un portavoce di Microsoft ha ribadito quanto scritto poco sopra sulle pagine di Polygon: "Al momento, siamo concentrati sul lancio di Xbox Game Pass su Xbox One e non vediamo l'ora di poter far provare il servizio a tutta la community Xbox questa primavera."

