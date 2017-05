Xbox Game Pass: svelata la lineup dei giochi disponibili al lancio

Come vi abbiamo riferito poche ore fa,lancherà il servizioil primo giugno al prezzo di 9,99 euro mensili. Adesso, è stata rivelata la lineup completa dei giochi che saranno disponibili al lancio.

La lista completa, che include più di 100 giochi in totale, è consultabile a questo indirizzo. Fra i nomi più rilevanti troviamo i primi tre Gears of War, Saints Row IV: Re-Elected, Terraria, Resident Evil 0, XCOM: The Enemy Within, Mad Max, Borderlands, la triolgia di BioShock, Halo 5, Banjo-Kazooie, Fable III, Sunset Overdrive, e molti altri ancora.

Ricordiamo che Microsoft fornisce anche una prova gratuita di 14 giorni per tutti gli utenti interessati: questa è già disponibile per i giocatori abbonati all'Xbox Live Gold, mentre tutti gli altri dovranno attendere il primo giugno.