Xbox Game Pass: svelati quattro nuovi giochi inclusi nel catalogo

L'utente di Reddit " dibella360 " ha svelato quattro giochiattualmente presenti nella versione Alpha del servizio ma non inclusi nell'elenco ufficiale dei giochi supportati diffuso da

I quattro titoli in questione sono BioShock, BioShock 2, BioShock Infinite e Borderlands, ora accessibili agli utenti selezionati che hanno ricevuto l'invito per Xbox Game Pass. Su Everyeye.it trovate anche l'elenco dei giochi inclusi sino a questo momento, l'iscrizione permetterà di accedere a un catalogo di oltre 100 titoli tra cui Halo 5 Guardians, Gears of War Ultimate Edition, Saints Row IV, Mad Max e Fable 3, solamente per citarne alcuni.

Xbox Game Pass debutterà ufficialmente la prossima primavera su Xbox One, la sottoscrizione avrà un prezzo di 9,99 euro al mese.