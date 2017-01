Xbox Live Gold: prezzo quasi raddoppiato in India

Cattive notizia per gli abbonati Xbox Live Gold in India, che vedranno quasi raddoppiato il prezzo sia mensile che annuale del servizio. Questo cambio allineerà i costi con quanto proposto da Sony con il PSN Plus, che ha attualmente un prezzo di 576₹ per un mese e 3.999₹ per 12 mesi.

In precedenza, i vantaggi offerti da Xbox Live Gold come il multiplayer, la chat vocale e gli sconti riservati, in India avevano un costo mensile di 350₹ e annuale di 2.240₹; a partire dal 28 febbraio passeranno rispettivamente a 699₹ e 3.999₹. Microsoft ha spiegato che l’incremento di prezzo è dovuto all’aumento del valore della rupia indiana. Gli utenti Xbox Live Gold del territorio interessato sono già stati avvertiti dalla compagnia di Redmond attraverso un messaggio di posta elettronica.

Tra i vantaggi di Xbox Live Gold vi sono i Games With Gold, titoli Xbox One e Xbox 360 che vengono regalati agli utenti a cadenza mensile. A febbraio, gli abbonati potranno scaricare senza costi aggiuntivi Project Cars, Lovers in a Dangerous Spacetime, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge – Special Edition e Star Wars: The Force Unleashed.