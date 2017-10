ha annunciato un Free Weekend di: da oggi e fino al 9 ottobre l'accesso alle funzionalità Premium sarà libero e aperto a tutti, questo vuol dire che per tutto il fine settimana anche i non abbonati Gold potranno giocare online senza spendere nulla.

Il weekend di gioco gratuito inizia oggi e terminerà lunedì 9 ottobre, una bella occasione per gli utenti Silver, che potranno divertirsi in multiplayer senza limitazioni. Per l'occasione, Microsoft ricorda ai giocatori che è ufficialmente partita la Open Beta di Star Wars Battlefront 2, quale miglior occasione quindi per giocare onlie su Xbox LIVE?