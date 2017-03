Xbox LIVE: problemi di connessione nella notte su Xbox One, Xbox 360 e PC

Nella notte appena trascorsa sono stati riscontrati problemi di accesso asu Xbox One, Xbox 360 e PC Windows. Il servizio è rimasto offline per qualche ora e solamente nelle prime ore del mattino la situazione è tornata alla normalità.

Nel momento in cui scriviamo, tutti i servizi di Xbox LIVE risultano funzionanti (come visibili nella pagina di stato) ad eccezione dell'app Poker Central per Xbox One. Non è chiaro, al momento, quale sia stata la causa di questo down improvviso, Microsoft non ha infatti diffuso informazioni precise a riguardo.